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توقف حركة الملاحة بميناء البرلس ومياه البحر المتوسط لشدة الرياح

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:26 ص
توقف حركة الملاحة بميناء البرلس ومياه البحر المتوسط لشدة الرياح ميناء البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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توقف حركة الصيد بميناء البرلس ، اليوم الثلاثاء ، لليوم الثانى على التوالي ، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيىء الذى تتعرض لها البلاد ، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية .

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، إشارة من ميناء البرلس، باستمرار توقف حركة الصيد، اليوم الثلاثاء، لليوم الثانى، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما .

وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات الصيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح .

كما أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ  ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن ، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة ، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة .

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، فى حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

 

 


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