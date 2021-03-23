تقرير: خفض معدلات الفقر فى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 14 نقطة مئوية

كتبت أسماء أمين

أكد تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة حياة كربمة ساهمت فى تخفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة فى المرحلة الاولى التى تم اطلاقها فى يناير 2019.

وأوضح التقرير أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" ساعدت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل، خلال المرحلة الاولى والتى استهدفت 375 قرية.

وأكد التقرير أن المبادرة ساهمت فى التخفيف من الاثار السلبية الناتجه من فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

ونتيجه لنجاح المرحلة الاولى من المبادرة والتى ساعدت

فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة والذي يصل لثلاثة اعوام وتستهدف كل قرى الريف المصرى (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية وبتكلفة إجمالية تتخطى 500 مليار جنيه.