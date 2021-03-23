اليوم السابع
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تقديم 153.6 ألف طلب تصالح بإجمالى 954 مليون جنيه بالغربية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:31 ص
تقديم 153.6 ألف طلب تصالح بإجمالى 954 مليون جنيه بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 153 ألف و616 طلب تصالح فى مخالفات البناء، بإجمالى 953 مليون و 907 ألف جنيه حتى الآن.

وأوضح الدكتور طارق رحمى ، أن المحافظة شكلت لجانا متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1980 طلب، ورفض 320 طلب، وجارى فحص عدد 151316 طلب، مشيراً إلى تقديم المحافظة لكل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65% بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ 50 جنيه فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويهيب محافظ الغربية بالسادة المواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء ، وكذلك الوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع ، وخلال أيام العطلات الرسمية قبل إنتهاء المهلة المحددة يوم 2021/3/31 ، موضحاً أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطنى المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.

 

 

 

 


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