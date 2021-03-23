تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم فى منافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.



- الجوافة 9 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.

- الفلفل الألوان 20 والليمون 20 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

- التفاح السكرى 26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيهات.

- اليوسفي 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8.5 جنيه.

- البرتقال بسرة 8.5 جنيه.