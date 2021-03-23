اليوم السابع
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تشريح جثتى طفلتين توفيتا بسبب تسريب غاز أثناء علاقة أثمة لوالدتهما بشبرا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:19 م
تشريح جثتى طفلتين توفيتا بسبب تسريب غاز أثناء علاقة أثمة لوالدتهما بشبرا اسعاف - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام، بتشريح جثتى طفلتين توفيتا نتيجة إصابتهما باختناق، بسبب تسريب الغاز، كما أمرت النيابة برئاسة عمرو عوض، بحبس عشيق والدة الطفلتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تحقيقات نيابة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، كشفت عن مفاجأة فى واقعة مصرع طفلتين نتيجة تسريب الغاز داخل شقتهما، حيث تبين أن أمهما كانت تمارس علاقة أثمة مع شخص فى الحمام، فتسرب الغاز، ما أدى إلى مصرع الطفلتين وإصابة المتهم وعشيقته باختناق ونقلهما للمستشفى. 
 
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة الطفلتين للتحقيق معها. 
 
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الواقعة بدأت عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا بتسريب غاز من شقة بمنطقة شبرا الخيمة، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين مصرع طفلتين، نتيجة اختناقهما بسبب تسريب الغاز، بينما تم العثور على أمهما وشخص غريب ليس زوجها فى إحدى غرف الشقة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم التحفظ على جثة الطفلتين تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفلتين توفيا داخل شقتهما

شبرا الخيمة

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