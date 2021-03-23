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ترقبوا أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط على صفحات "اليوم السابع"

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:54 م
ترقبوا أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط على صفحات "اليوم السابع" عقارات - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تقرأ في عدد اليوم السابع بعد غد الخميس، أقوى ملحق عقارى في الشرق الأوسط، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض "ذا ريل جيت"، والذى يعد أول معرض عقارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويضم مجموعة من كبار المطورين والشركات العقارية.

ويضم العدد حوارات ولقاءات صحفية مع أبرز المطورين، وأصحاب الشركات العقارية، والذين أجمعوا على أن السوق العقارى المصرى، يعد أفضل الأسواق العالمية، وأنه الوحيد الذى يتمتع بطلب حقيقى على العقار، وهو ما يجعله الملاذ الأمن للاستثمار في مصر.

كما كشف المطورين عن خطتهم الاستثمارية، خلال الـ5 سنوات المقبلة، وأبرز الواجهات الاستثمارية لهم، كما أكدوا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو بمثابة مشروع نوعى لم تشهده مصر من قبل.

وأكدوا أن السوق العقارى يشهد حالة من النشاط ووتيرة التحول الرقمي المتزايدة، مؤكدين أن المعارض العقارية تمثل فرصة حقيقة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع العقارى فى مصر من خلال المشروعات التى يقدمها كبار المطورين العقاريين.

ويأتى معرض ذا ريل جيت، كنتيجة طبيعية ومباشرة لما يشهده سوق العقارات فى مصر من حالة تطور مستمر، واتجاه العديد من الشركات العاملة فى القطاع العقارى إلى التحول الرقمى والاعتماد على الحلول الإلكترونية الحديثة التى توفر الوقت والمجهود، والتى تسهم في تعزيز الجهود التسويقية للشركات والوصول لعدد أكبر من المستهلكين ودعم جهود تصدير العقار للخارج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى سهولة جمع المعلومات والمقارنة بين المشروعات، خاصة فى ظل إلغاء عدد من معارض العقارات فى مصر والدول العربية التى تعتبر أحد أهم الأدوات التسويقية للشركات بسبب الإجراءات الاحترازية والتغلب على احتياج السوق العقارى إلى تجمع للشركات العقارية وتنشيط القطاع من خلال تقديم عروض خاصة فى هذه الفترة لتنشيط المبيعات وعرض المشروعات الجديدة.


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