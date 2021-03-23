اليوم السابع
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تحرير 3 آلاف محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 713 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:03 م
تحرير 3 آلاف محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 713 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم الثلاثاء، تحرير 8 محضر لمواطنين، وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع 4 مواطنين بإجمالى مبلغ 200 جنيه، ولم يتم التصالح مع 4 مواطنين، وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية فى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنشآت العامة والأماكن المغلقة، حيث تم فض 15 سوقا، 4 أفراح ومآتم، وغلق وتشميع 1 مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس   .

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 3393 محضرا للأفراد ، وعدد 43 محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد 970 سوقا، عدد 389 فرحا ومأتما، وتشميع وغلق 713 مركز دروس خصوصية.

 


غلق مراكز الدروس الخصوصية

غرامات لعدام ارتداء الكمامة

محافظ الغربية

الغربية

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