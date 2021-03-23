تحرير 3 آلاف محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 713 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

الغربية - محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم الثلاثاء، تحرير 8 محضر لمواطنين، وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع 4 مواطنين بإجمالى مبلغ 200 جنيه، ولم يتم التصالح مع 4 مواطنين، وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية فى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنشآت العامة والأماكن المغلقة، حيث تم فض 15 سوقا، 4 أفراح ومآتم، وغلق وتشميع 1 مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس .

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 3393 محضرا للأفراد ، وعدد 43 محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد 970 سوقا، عدد 389 فرحا ومأتما، وتشميع وغلق 713 مركز دروس خصوصية.