تحذير عاجل من الأرصاد.. اعرف العواصف وتقلبات الطقس هتخلص امتى؟.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت البلاد تقلبات جوية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المحافظات وصلت لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية خاصة فى غرب وجنوب البلاد ومناطق من سيناء، مما أدى لانخفاض الرؤية بشكل كبير.



وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لا زالت البلاد تتأثر بكتلة حارة، لافتا إلى أنه اعتبارا من غد متوقع أن تتغير الكتل الهوائية، مع استمرار نشاط الرياح، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.





وأوضح شاهين، أن هذا الانخفاض يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويكون بمعدلات من 8 و 10 درجات، فضلا عن وجود فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، كما تظهر الشبورة فى الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية .



وحول موعد انتهاء العاصفة الترابية، أوضح شاهين، أن العاصفة الترابية بدأت على المناطق الغربية للبلاد السلوم ومطروح وسيوة، وامتدت وشملت المناطق الداخلية بالوجه البحرى والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وشمال ووسط وجنوب سيناء.



وأكد شاهين، أنه مع مساء اليوم تتحسن الرؤية وتتحسن الأجواء على أغلب الطرق، مع استمرار الرياح المثارة للرمال والأتربة، ولكنها لن تصل للعاصفة على القاهرة، وقد تصل للعاصفة على شمال الصعيد .



يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت إنذارا جويا، اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس الأثنين 22 مارس إلى الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء 23 مارس.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية .



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض يؤدى لنشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى (40، و 50كم / ساعة) مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.