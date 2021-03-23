تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته فى الشرقية لجلسة الخميس المقبل للمرافعة

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من عام 2020 المنقضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الأحرار بوصول "أميرة ح ف" 25 سنة ربة منزل مقيمة قرية بنى عامر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، أن "ي م" 30 سنة، سماك، زوج المجنى عليها هو مرتكب الواقعة، لحدوث خلافات بينهما، حيث حدثت بينهما مشادة بسبب شك الزوجة فيه باستمرار ورغبتها أن يستقيم ويعدل عن تصرفاته معها، فقام على أثر المشادة بخنقها بـ"إيشارب" وادعى سقوطها، لتضليل العدالة.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه، والتى قررت برئاسة أحمد عاطف، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.