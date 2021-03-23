"بطانية" تتسبب فى مصرع ربة منزل بالدقهلية

الدقهلية _ فريق المحافظات

لقيت ربة منزل مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها ببندر ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، حال قيامها بوضع "بطانية" بالشرفة، حيث اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلفي إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا من مستشفى ميت غمر العام إلى مأمور مركز ميت غمر، بوصول ربة منزل مقيمة ببندر ميت غمر، إداعاء سقوط من علو، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال زوج المتوفاة وابنها، أقرا بأنه أثناء قيام المتوفاة بنشر بطانية، اختل توازنها وسقطت لتلقى مصرعها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتم تحرير محضر 1049 لسنة 2021 إدارى قسم شرطة ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.