انتخابات جديدة فى إسرائيل اليوم تحدد مستقبل نتنياهو السياسى

رويترز

يدلي الإسرائيليون بأصواتهم اليوم الثلاثاء فى عملية انتخابية ستحدد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسي وستكون هي الرابعة خلال عامين، ويأمل خلالها الزعيم الإسرائيلي المخضرم في أن يسهم دوره في حملة التطعيم السريعة للوقاية من كوفيد-19 في فوزه بفترة أخرى.

وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز، على الرغم من تفوق بسيط لصالح الليكود الذى يتزعمه نتنياهو.

وتفتح مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق في العاشرة مساء (2000 بتوقيت جرينتش)

وأتاحت حملة التطعيم السريعة بإسرائيل إعادة فتح معظم جوانب الاقتصاد قبل الانتخابات. وتم نشر تسجيل على تويتر يصور زيارة نتنياهو لمستشفى بالقدس وكتب يقول "نحن اليوم أول من يعود للحياة في العالم وتعود له البسمة من جديد".