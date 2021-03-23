امرأة تتولى قيادة شرطة الإكوادور لأول مرة

تولت تانيا فاريلا شرطة الإكوادور وتعد هي أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
وقال رئيس البلاد لينين مورينو - في تغريده على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "اليوم قمت بتعيين تانيا فاريلا القائدة العامة لشرطة الإكوادور، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ بلادنا، ولها مسيرة مميزة في خدمة المواطنين وحمايتهم".
وأعرب مورينو - حسبما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - عن تمنياته للقائدة الجديدة للشرطة الوطنية النجاح في ضمان الأمن العام.
يذكر أن تانيا فاريلا التحقت بكلية الشرطة في العاصمة كيتو عام 1984، عندما كان عمرها 17 عاما، سوية مع 13 فتاة أخرى. وتخرجت في هذه الكلية في عام 1987 مع حصولها على رتبة الملازم.
امرأة تتولى قيادة شرطة الإكوادور لأول مرةالثلاثاء، 23 مارس 2021 08:00 ص
شرطة الإكوادور - أرشيفية
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تولت تانيا فاريلا شرطة الإكوادور وتعد هي أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
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