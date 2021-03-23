اليوم العالمى للمياه.. اليونسكو: مليارات الأشخاص لا يحصلون على مياه شرب نظيفة

كتب محمد شعلان

أكدت منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "اليونسكو"، أهمية توفير مياه الشرب النظيفة والأدوات الأساسية للصرف الصحى بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى للمياه، وقال اليونسكو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "إن العالم ما زال يسمح بعدم حصول مليارات الأشخاص على مياه الشرب النظيفة والأدوات الأساسية للصرف الصحي".

وحثت منظمة اليونسكو، الحكومات حول العالم بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للمياه، على زيادة استثماراتها في مجال المياه لأنَّ لكل قطرة مياه لها قيمتها لسكان العالم.



حساب اليونسكو على تويتر

يقام احتفال اليوم العالمي للمياه سنويا في 22 مارس بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، واليوم العالمي للمياه هو فرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، ولإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية، فإن 3,6 مليار نسمة في العالم، أي ما يقارب نصف سكان العالم، يعيشون في مناطق قد تشح فيها المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويّاً، وقد اقتربت معدّلات الاستهلاك العالمي اليوم من بلوغ الحد الأقصى للقدرة على التحمّل، ويخفي هذا التوازن الهش في الحقيقة أوجه تفاوت كبيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ويصدر تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية سنوياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه. ويهدف هذا التقرير في نسخه السنوية إلى تزويد صانعي القرار بالأدوات اللازمة لصياغة وتنفيذ سياسات تُعنى بالحفاظ على استدامة المياه، ويضطلع برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية بمهمة تنسيق هذا التقرير نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.