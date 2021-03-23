اليوم السابع: نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها "نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين.. الكسب غير المشروع » يتسلم أكثر من 350 ألف إقرار من بينها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.. وهيئات التحقيق تتولى فحص الإقرارات وإحالة المتخلفين للنيابة العامة".

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