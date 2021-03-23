اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:02 م
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اليوم السابع: نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:19 م
اليوم السابع: نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها "نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين.. الكسب غير المشروع » يتسلم أكثر من 350 ألف إقرار من بينها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.. وهيئات التحقيق تتولى فحص الإقرارات وإحالة المتخلفين للنيابة العامة".

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