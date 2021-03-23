"اليوم السابع" تحذر من إعلان مفبرك يزعم رعايتها لمهرجان غنائى

كتب محمد شعلان

تحذر جريدة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من تداول صفحات إعلانات تروج لرعاية المؤسسة مهرجانا غنائيا يشارك فى حضوره مجموعة من سفراء الدول العربية خلال يوم 27 من مارس الجارى، وانتشرت صورة مفبركة للمهرجان تحمل لوجو اليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أنها أحد الرعاة المشاركين فيه.

وتهيب مؤسسة "اليوم السابع"، بالسادة قراء الموقع الإلكترونى، بضرورة مراعاة التحقق من الأخبار الدقيقة والصحيحة بالرجوع إلى الموقع، والحسابات الرسمية للمؤسسة على شبكات التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنه لا يعتد بالصور المتداولة حتى لو حملت لوجو المؤسسة، وإنما تستقى الأخبار والمعلومات من خلال منصاتنا الرسمية بشكل مباشر.

واعتادت صفحات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعى، انتحال اسم "اليوم السابع" واستغلاله فى نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع."