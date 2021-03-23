اليابان تدعم مشاريع المياه الفلسطينية فى أريحا والأغوار

أ ش أ

بحث رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم مع سفير اليابان لدى دولة فلسطين ماجوشي ماسايوكي، أهم المستجدات المتعلقة بالمشروعات المائية الجاري تنفيذها بدعم من الحكومة اليابانية، وآفاق التعاون في تطوير وإمداد منطقة أريحا والأغوار بالمياه اللازمة لتطوير القطاعات الحياتية والزراعية والاقتصادية وغيرها.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أنه تم خلال اللقاء التركيز على سبل تطوير الوضع المائي في أريحا، من خلال إنجاز مشروعات استراتيجية لتوفير كميات مياه إضافية من خلال حفر بئر واستخراج المياه الجوفية، والعمل على تطوير البنية التحتية في المنطقة، بما سيساهم في دعم القطاعات الفلسطينية المختلفة وينعكس إيجابا على تطوير الوضع الاقتصادي والتنموي.

يأتي ذلك ضمن أولويات سلطة المياه الفلسطينية وخطتها التطويرية التي يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء؛ لتوفير خدمة المياه للمواطن الفلسطيني.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس سلطة المياه عن تقديره لجهود الحكومة اليابانية ودعمها المتواصل لقطاع المياه، من خلال رفدها بمجموعة من المشروعات الحيوية في عدد من محافظات الوطن.