اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث تصادم الطريق الأوسطى بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:01 م
النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث تصادم الطريق الأوسطى بـ6 أكتوبر حادث _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ 5 آخرين أصيبوا فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر.

وفتحت النيابة العامة تحقيق مع السائق المتهم حيث وجهت له تهمة القتل والإصابة الخطأ، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى وتم القبض على سائق النقل المتسبب فى الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتم إزالة حطام الحادث بالكامل.


الطريق الأوسطى

6 اكتوبر

الجيزة

حوادث الطرق

اخبار الحوادث

نيابة الجيزة

حادث الطريق الاوسطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة