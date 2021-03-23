النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة سرقة السيارات فى التبين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على موقف سيارات كائن بدائرة القسم وبحوزته سيارة ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة .

وبالانتقال تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه أثناء استقلاله السيارة ولا يحمل ثمة تراخيص، وتبين أنه مقيم بمنطقة الصف بالجيزة، وبالكشف على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بتحصله على السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، وأقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان) وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وإعترف بسرقة السيارة بإسلوب " توصيل الأسلاك "، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشته أعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أقر بإرتكاب واقعة سرقة لسيارة آخر وقيامه بتسليمها إلى (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبلغ مالى ، وتم بإرشاده ضبط الأخير.

وبمواجهته أقر بمساومة مالك السيارة وإعادتها له مقابل مبلغ مالى، وباستدعاء المجنى عليهما، اتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.