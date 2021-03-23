المرور يستقبل السائقين لتركيب الملصق الإلكترونى قبل انتهاء المهلة المحددة

كتب عبد الرحمن سيد

تناشد وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى في 30 مارس الجارى كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية، من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً ، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.