المتهم الأول بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع: تنكرنا فى ملابس عمال غاز

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الفيلات والشقق السكنية في التحمع، باعترافات تفصيلة للمتهمين، حيث كشف المتهم الأول والمحرض، عن تفاصيل الواقعة بالكامل، وقال إنه اشترك مع باقى المتهمين فى سرقة المساكن بعد أن يخطط تفاصيل الواقعة، ثم يقوم باقى أفراد التشكيل العصابي بتنفيذ جرائمهم بحسب الخطة التى يضعها المتهم الأول.

وأوضح المتهم الأول خلال إدلائه بأقواله أمام النيابة العامة، أنه قرر سرقة الفيلا السكنية الخاصة بوالدى أحد أصدقائه، موضحا أنه انساق وراء خطوات الشيطان، الذى هيأ له أن الأمر سيمر مرور الكرام ولن تنكشف جريمته.

وأضاف المتهم، أنه أقنع صديقه الذى يثق فيه بأن لديه مشترى للفيلا الخاصة بوالديه، مضيفا أنه اتصل بباقى المتهمين الذين حضروا على الفور، وقاموا لمعاينة الفيلا على اعتبار أنهم سيشترون الفيلا، ثم انصرفوا، لافتا إلى أنه بعد يومين عادوا إلى الفيلا، لكن بعد تنكرهم فى ملابس عمال بشركة الغاز، وطلبوا من المجنى عليهما الدخول الى الفيلا للكشف عن الغاز، وعلى الفور بمجرد دخولهم، انقضوا على المجنى عليهما وقاموا بتكبيلهم بافيز وكمموا أفواههما، ثم استولوا على محتويات الخزنة ومبالغ مالية، مضيفا أنه أخطأ فى حق صديقه الذى وقف فيه، وان الشيطان وسوس له بخيانة صديق عمره.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بالتجمع، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وكشف أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد الأشخاص وزوجته، بأنهما حال تواجدهما بالفيلا سكنهما حضر شخصان ادعيا كونهما عاملان بإحدى شركات الغاز الطبيعى، ورغبتهما فى الكشف على مواسير الغاز والعداد، وفور دخولهما لمسكنهما قاما بتكبيلهما وتكميمهما باستخدام أفيز بلاستيكى وشريط لاصق، واحتجازهما داخل غرفة النوم تحت تهديد سلاح أبيض وسلاح نارى بحوزتهما واستولوا على مصوغات ذهبية ومبلغ مالى ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة ولأحدهم محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بينه وبين نجل المجنى عليهما وعلمه بثرائهما وإحتفاظهما بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالفيلا سكنهما، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتهما، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططه على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (المشغولات الذهبية المستولى عليها– مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

كما تم بإرشادهم ضبط "الطبنجة الصوت المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وأضافوا بتخلصهم من السلاح الأبيض بإلقائه فى الطريق العام وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.