اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: إضافة قدرات جديدة منذ 2014 بما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:00 ص
الكهرباء: إضافة قدرات جديدة منذ 2014 بما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالى السد العالى
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتى الآن بلغت أكثر من 28 جيجاوات تتمثل فى 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كاشفا أن هذه القدرات تعادل 13 ضعف قدرة السد العالى.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الكهرباء نجح بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين، لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، موضحا أن هذه المحطات ساهمت فى انخفاض معدل استهلاك الوقود.
 
 
ويرى حمزة أنه نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الوزارة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عددا كبيرا من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، وفى مارس 2019  فاز بنبان بجائزة  أفضل مشروع من البنك الدولى.
 
وقال حمزة إنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير عدد 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل بإجمالى استثمارات يصل إلى حوالى 2 مليار يورو.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

السد العالي

محطات سيمنز العملاقة

وزارة الكهرباء

اليوم السابع بلس

اخبار عاجلة

شبكة الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة