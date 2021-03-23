الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تطعيم 130 كاهنا بلقاح كورونا

كتب أسامة عبد الحميد

أعلنت الكنيسة الارثوذكسية حصول 130 كاهنًا من مجمع كهنة الإسكندرية على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومعهم الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.

كان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور سعيد السقعان قد زار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وبرفقته عدد من قيادات الصحة بالمحافظة، واستقبله القمص أبراَم أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة لكنائس الإسكندرية حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين البطريركية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وكذلك جهود كنائس الإسكندرية فى سبيل رفع الوعى الصحى لدى أبناء الكنيسة القبطية هناك.

وألقى الدكتور فهمى شارل أستاذ الطب المهنى ومنسق قطاع خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية محاضرة عن أهمية التطعيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والفئات المستهدفة بالتطعيم. تم بعدها تطعيم المجموعة الأولى من الآباء الكهنة باللقاح، على أن يحصلوا على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.