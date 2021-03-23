الكرملين: تطعيم بوتين ضد كورونا لن يكون أمام الكاميرات

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتم تطعيمه أمام عدسات الكاميرا، وسيتلقى اللقاح وفقا لما يراه الطبيب ضروريا وبشكل لا يؤثر على جدول أعمال الرئيس، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن اللقاح إجراء بسيط، وسيتم القيام به مع مراعاة جدول أعمال الرئيس حتى لا يؤثر على عمله، مؤكدا أنه الرئيس الروسي سيتلقى اللقاح قبل نهاية اليوم.

كما لم يحدد بيسكوف أي من اللقاحات الروسية الثلاثة، التي سيتلقاها بوتين، مؤكدا أن اللقاحات الثلاثة جميعها موثوقة وفعالة ضد فيروس كورونا.

وحول إسهام عملية تلقيح بوتين في مزيد الترويج للقاح الروسي، وجعل هذا الحدث موثوقا من خلال صورة تظهر تطعيم بوتين، قال بيسكوف "إن معاني الكلمات لا يجب تسوله، كما أن عمليات الترويج هي من اختصاص وسائل الإعلام".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا ليست في حاجة إلى العمل على زيادة الطلب على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، لأن اللقاح مطلوب جدا حتى أننا نحتاج إلى توسيع طاقة الإنتاج.

وكان الرئيس الروسي أعلن أمس الإثنين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.