القبض على عاطل وراء سرقة مطبعة فى باب الشعرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية القاهرة، في القبض على عاطل وراء سرقة مبلغ مالى من داخل مطبعة في باب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مطبعة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل درج المكتب بالمطبعة ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكابها عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة وأضاف أنه يقوم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة " وأنه ارتكب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المتعلقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.