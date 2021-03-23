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القبض على صاحب محل بحوزته كميات من الألعاب النارية بالقاهرة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:10 م
القبض على صاحب محل بحوزته كميات من الألعاب النارية بالقاهرة ألعاب نارية-أرشيفية
كتب: عبد الله محمود

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة صاحب محل للأدوات المكتبية.     
 
 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل أدوات مكتبية،  مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بجلب كمية من الألعاب النارية من الخارج بداخل حاويات خاصة بالأدوات المكتبية وتوزيعها على التجار بدائرة القسم لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبإرشاده تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة داخل أحد المخازن ملكه كائن بمنطقة مدينة نصر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

الألعاب النارية

باب الشعرية

امن القاهرة

اخبار الحوادث

القبض على صاحب مكتبة

ألعاب نارية

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