القاهرة تستضيف الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر يونيو المقبل

تنعقد الدورة الثالثة من ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان "التمويل المستدام والاستثمار الأخضر" فى 14 يونيو القادم في القاهرة بهدف خلق الفرص وعقد الشراكات الفعالة بين الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق تنمية مستدامة علي أرض الوطن ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية.

يعد الملتقى منصة تفاعلية مستدامة للأطراف المعنية بالنمو الأخضر حيث يجتمع الخبراء والمهتمين من الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، علاوة على حضور أطراف المثلث الفعال لتنفيذ تلك الخطط متمثل فى الجهات المانحة والممولة، والشركات الممولة، والبنوك والموسسات المالية الداعمة للمشروعات الخضراء.

يناقش الملتقي هذا العام محركات الإسراع من عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورصد الفرص الكامنة للتحقيق التنمية الخضراء في ظل التحديات التي يشهدها العالم والمقومات التي تمتلكها مصر لمواجهة تلك التحديات، إضافة إلي مصادر التمويل المستدام وكيفية الوصول إليها وأهمية الاستثمار المسئول لدفع مسيرة التنمية المستدامة.

كما يتناول الملتقي ملامح اقتصاديات المستقبل ويستعرض أنماط الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الاورجواني وغيرها، فضلا عن تهديدات التغيرات المناخية وما تحمله من فرصا واعدة. ويسلط الملتقي الضوء علي عدة مفاهيم مبتكرة مثل الزراعة التجديدية والاقتصاد الدائري الرقمي والتصنيع المستدام. وقد جاء تنظيم شركة سي إس آر آرابيا لهذا الملتقى ايماناً منها بأهمية الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات.

وصرح حسن مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة سى اس آر ايجيبت، " تحرص الشركة علي تدشين منصة ديناميكية دائمة وذات أثر ملموس للأطراف المعنية بالنمو الأخضر لتبادل الخبرات وعقد الشركات الفعالة لنشر مبادئ الاقتصاد الأخضر بين الكيانات الاقتصادية وتشجيع الشركات علي تبني استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تعظيم فرص النمو المستدام والاستعداد للمخاطر المستقبلية."

وأضاف مصطفى، "يستضيف الملتقي هذا العام معرض لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة الناجحة لإتاحة الفرصة للنماذج الناجحة والتجارب الرائدة في التحول الأخضر لعرض أعمالهم والتواصل مع الممولين والجهات المانحة."

والجدير بالذكر أن الملتقي تم عقد نسخته الأولي ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الاقليمي لافريقيا حول الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يونيو 2019 في القاهرة، والمنبثق من القمة العالمية للنمو الأخضر، وتلاها النسخة الثانية في سبتمبر 2019 والتي شهدت حضور أكثر من 450 من الخبراء والمنظمات والشركات الرائدة بمجالات الطاقة والمدن الذكية والاتصالات وإعادة التدوير وغيرها.