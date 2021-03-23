اليوم السابع
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العثور على جثة شاب مقتولا فى مياه بترعة فى الشرقية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:43 م
العثور على جثة شاب مقتولا فى مياه بترعة فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية _ فتحية الديب

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب مقتولًا ومُلقى في مياه ترعة أبو الأخضر، بالقُرب من قرية الرحمانية، بأبو كبير.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب، مقتولًا في ترعة أبو الأخضر، بالقُرب من عزبة أبو خليل بأبو كبير.

وتبين أن الشاب من قرية بني شبل بالزقازيق، مُقيم بالمجاورة 15 بالعاشر من رمضان، عُثر عليه مقتولًا.

تم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


الشرقية

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