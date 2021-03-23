العثور على جثة شاب متحللة بنهر النيل بمركز مدينة ابو تيج بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أمرت نيابة مركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط ، التحفظ على جثة شاب عثر عليها طافية بنهر النيل بنطاق مدينة أبوتيج ، وفى حالة تحلل تام .

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب يدعى "جرجس .ن . ى " فى حالة تحلل تام طافية بمياه نهر النيل ، أمام نادى الكشافة بمدينة ابوتيج، على الفور انتقل فريق من مباحث قسم الشرطة وسيارة الإسعاف وقوة من الإنقاذ النهرى وتبين صحة الواقعة .

تمكنت قوة الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة من المياه فى حالة تحلل تام ، مع اختفاء الملامح ، مرتديا كامل ملابسه ، وبالفحص والمعاينة تبين إنها لشاب فى العقد الثالث من عمره ، حيث عثر داخل ملابسه على بطاقة وهاتفين وفيزا باسمه ومبلغ مالى وتبين إن الجثة لشاب يدعى "جرجس. ن. ي"مقيم قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج ، ومبلغ بتغيبه .

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي ، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة ، وكلفت باستخراج تقرير الطب الشرعى عن سبب الوفاة لمعرفة ملابسات الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك ، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.