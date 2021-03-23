اليوم السابع
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العاهل المغربى يجرى تعديلات فى المناصب القضائية العليا بالبلاد

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:20 ص
العاهل المغربى يجرى تعديلات فى المناصب القضائية العليا بالبلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس
وكالات

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عين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للقضاء، "محمد عبد النباوي" رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأفاد بيان للديوان الملكي المغربى بأن العاهل المغربي عين كذلك الحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، وأحمد روحو رئيسا لمجلس المنافسة، وزينب العدوي في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وأشار البيان إلى أن العاهل المغربي وجه الرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات بالحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، خاصة في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية.


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