العاصفة الترابية تصل مدينة الأقصر والمحافظة ترفع درجة الاستعداد (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت حالة الطقس السيئة والعاصفة الترابية فى دخول مدن محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، وبدأت الرياح المحملة بالأتربة فى الظهور بمختلف أرجاء المحافظة.

وشهدت محافظة الأقصر سطوع الشمس بصورة طبيعية فى الفترة الصباحية يصاحبها الرياح وإرتفاع فى درجات الحرارة، وسط تحذيرات من قدوم العاصفة الترابية والرملية للمدينة مساء اليوم الثلاثاء.

ومن جانبها أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، برفع درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية وبناء على تقرير الأرصاد المرسل للادارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لخدمة الأهالى خلال فترة نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

ومن جانبه أهاب محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، بتوخى الحذر وتجنب السرعة اثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظراً لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة، كما شدد محسن الشامى، على أهمية الاسترشاد بالخطوط الارضيه وزيادة مسافات الامان بين السيارات ،مع استخدام الة التنبيه على فترات متقطعة لاشعار الاخرين بوجود سياره فى حالة انعدام الرؤية، مع ابلاغ غرفة العمليات الرئيسيه بالمحافظة بأى طارئ على رقم 0952374903.