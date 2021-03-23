اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:50 ص
خالد صلاح
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الصين تستدعى مبعوث الاتحاد الأوروبى احتجاجا على العقوبات

الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:17 ص
الصين تستدعى مبعوث الاتحاد الأوروبى احتجاجا على العقوبات الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي لتقديم "احتجاج قوي" على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين.

وقالت الوزارة في بيان إن نائب وزير الخارجية تشين قانغ أبلغ شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطئه ويصححه تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين أمس الاثنين.

وردت الصين فورا بإجراءات عقابية، فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث.

 

 


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