اليوم السابع
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"الصحة العالمية" تعلن نيتها تطعيم 20% من السوريين ضد كورونا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:03 م
"الصحة العالمية" تعلن نيتها تطعيم 20% من السوريين ضد كورونا منظمة الصحة العالمية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها ستشرف على حملة تطعيم ضد كورونا في سوريا، يتوقع أن تبدأ في أبريل، بهدف حصول 20 بالمائة من السكان على اللقاح بنهاية 2021.

وقالت منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن هناك طريقين سيتم إرسال اللقاحات بهما جوا إلى سوريا، الأول من دمشق وسيغطي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأكراد، والثاني عبر الحدود التركية.

وأضافت أن شمال غرب البلاد سيتلقى 224 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند خلال أسابيع قليلة، لتغطي 3 بالمائة من السكان.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 912 ألف جرعة لباقي أنحاء سوريا، وستصل عبر دمشق، وستوزع بالأساس على عمال الصحة وكبار السن.

كما لفتت إلى احتياجها لتبرعات بقيمة 38 مليون دولار لتطعيم 20 بالمائة من السوريين.

ويأتي إعلان المنظمة وسط تصاعد حاد في الإصابات، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية بأن وحدات الرعاية المركزة في المشافي الحكومية بالعاصمة دمشق مكتظة.

 

سوريا

منظمة الصحة العالمية

كورونا

كورونا فى سوريا

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