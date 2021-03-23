اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية: المشتبه به فى إطلاق النار بمدينة بولدر متهم فى 10 جرائم قتل

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:35 م
الشرطة الأمريكية: المشتبه به فى إطلاق النار بمدينة بولدر متهم فى 10 جرائم قتل عناصر من الشرطة الامريكية
واشنطن أ ش أ

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قالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة مدينة "بولدر" بولاية "كولورادو" الأمريكية، إن المشتبه فى حادث إطلاق النار فى متجر - الذى وقع أمس الإثنين وراح ضحيته 10 أشخاص - متهم فى 10 جرائم قتل من الدرجة الأولى.

وأضافت هيرولد - فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الثلاثاء، وأوردته قناة (سى إن إن) الأمريكية - أنه وقع أمس تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والمشتبه به، أصيب على إثره عدد من رجال الشرطة، وتم إطلاق النار على المشتبه به.

وأوضحت رئيسة الشرطة أنه تم نقل المشتبه به إلى المستشفى حيث تمت معالجته وهو الآن فى حالة مستقرة، مشيرة إلى أنه سيتم نقله خلال وقت قصير إلى سجن مقاطعة بولدر .. كما كشفت هيرولد - خلال المؤتمر - عن هوية الضحايا العشرة الذين لقوا مصرعهم جراء إطلاق النار أمس.

وكانت مصادر قد كشفت لوسائل الإعلام الأمريكية أن المشتبه به أطلق رصاصة فى ساحة اصطفاف السيارات أولا، ثم دخل إلى متجر "كينج سوبرز" فى شارع "تيبل ميسا"، مشيرة إلى أنه كان يحمل بندقية طويلة، وأنه أطلق النار على الشرطة فور وصولها إلى مكان الحادث.

وأظهر بث تلفزيونى مباشر، رجلا نصف عار، اقتادته الشرطة بعيدا عن مكان الحادث، مكبل اليدين، كانت ساقه اليمنى ملطخة بالدماء، ويمسكه اثنان من عناصر الشرطة، بينما كان ثالث يوجه سلاحه إلى ظهره.

 


الشرطة الأمريكية

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العنف في أمريكا

إطلاق نار

مدينة بولدر

10 جرائم قتل

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