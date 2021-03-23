الشبح بــ70 جنيه.. تعرف على أسعار الياميش فى أسواق بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أجري "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الاثنين، من إحدى محال بيع الياميش في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

شهدت محال بيع الياميش لهذا العام، إنخفاض في الأسعار بما يقرب من 30% بالمقارنة مع أسعار العام الماضي، حيث جاءت أسعار اللوز والبندق وعين الجمل المقشر بــ80 جنيه بدلاً من 120 جنيه "سعر العام الماضى".

وخصص بائعوا الياميش ببورسعيد، كميات صغيرة معبأة داخل علب بشكل جمالي تناسب الأُسر متوسطة الدخل، فجاء سعر علبة اللوز وعين الجمل والبندق بقشره بـ40 جنيه.

ومن جانبه قال مصطفى الأطروش، أحد أصحاب محلات بيع الياميش ببورسعيد، إن الإقبال يزداد على بلح الشبح بسعر 70 جنيه للكيلو، والبلح الأسوانى بــ30 و 40 جنيه.

وأضاف "الأطروش"، خلال اللقاء معه أن "شنطة" للأسرة بها أكثر من 10 أصناف مكسرات وياميش رمضان بـ300 جنيه، مشيراً إلى أن الأسعار أفضل بكثير من العام الماضي.

وأوضح أن الإقبال على الياميش لم يبدأ بعد، ولكن الأهالي تسأل على أسعار هذا العام، وهناك إرتياح كبير بسبب انخفاض الأسعار عن العام الماضي، لافتاً إلى أن جميع أصناف الياميش متوفرة في الأسواق.