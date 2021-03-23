السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالسنبلاوين ونفوق 3 آلاف دجاجة

الدقهلية _ فريق المحافظات

شب حريق فى مزرعة دواجن بناحية قرية برهمتوش، التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى نفوق 3 آلاف دجاجة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمزرعة دواجن كائنة بعزبة معوض التابعة لقرية برهمتوش، دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر، رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مكونة من طابق واحد مشيدة بالبلوك، ومعروشة بالسدة والألواح الخشبية على مساحة 500 متر تقريبا خارج الكتلة السكنية، وغير مرخصة ملك عامل، ومقيم بذات القرية، ونجم عن ذلك احتراق جزء من سقف المزرعة، ونفوق عدد 3 آلاف دجاجة عمر 25 يوما، ولم ينجم عنها أى إصابات، وبسؤال مالك المزرعة علل سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالمزرعة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2577 لسنة 2021 إدارى مركز السنبلاوين، وجارٍ العرض على النيابة العامة المباشرة للتحقيقات.