السجن المشدد 10 سنوات لـ ترزى بتهمة قتل شقيقه فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة " ترزى" بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة قتل شقيقه عمدا خلال مشادة كلامية نشبت بينهما، فى منطقة الزاوية الحمراء.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب جناية القتل العمد، فى حق شقيقه والذى كان يحاول منعه من التعدى على ربة منزل فى المنطقة، بسبب خلافات الجيرة بينهم،ا حيث أحضر لذلك سلاحا أبيض، وتوجه نحو شقيقه بعد تصديه له ومنعه من الاعتداء على ربة منزل، وانهال عليه طعنا بالسكين، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع جريمة قتل بين شقيقين، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب قيام المتهم بالتعرض لربة منزل فى العقد الثالث من العمر، واعتدائه عليها داخل شقتها الكائنة في المنطقة.

وتبين من تحريات رجال المباحث، أن المجنى عليه شقيق المتهم، صعد إلى شقة ربة المنزل المعتدى عليها من قبل شقيقه، ومنعه من الاعتداء عليها وتصدى له باعتبار أنها سيدة ولا يحب التعرض لها.

وتبين أنه خلال ذلك نشبت مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم "شقيقه"، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها القاتل بإحضار سلاح أبيض وأخفاه فى ملابسه، وتوجه نحو شقيقه "المجنى عليه"، وما أن رآه انهال عليه طعنا، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته بتحريات المباحث الجنائية، اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وإحالته الى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.