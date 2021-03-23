الرعاية الصحية: استحداث 4 خدمات لتعزيز تجربة المرضى بمنشآت الهيئة

وأوضحت الهيئة، أن فرص تعزيز تجربة المرضى بالمنشآت الصحية، شملت "الخدمة الأولى" منها تحسين إجراءات حصول المريض على الخدمات الصحية عن طريق الحجز عبر الكول سنتر 15344 قبل الذهاب للمنشآة الصحية حسب أحدث النظم الصحية العالمية، بينما شملت "الثانية" تفعيل خدمات التطبيب عن بُعد Tele-medicine بالمستشفيات، فيما شملت "الخدمة الثالثة" تفعيل خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للمنتفعين سواء عن طريق خط التليفون أو عن طريق تطبيق إلكتروني البالطو ElBalto، وذلك إلى جانب أن "الخدمة الرابعة" هي فندقة الخدمات الطبية التي تحقق الراحة الجسمانية والنفسية للمرضى وصولًا إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

وأضافت الهيئة، أن قياس رضاء المنتفعين عن جودة أداء الخدمات، ومشاركة قصصهم ومعرفة وجهات نظرهم حول الخدمات الطبية المقدمة، هي أحد آليات تحديد فرص تعزيز تجربة المرضى، والذي يتم قياسه من خلال (أجهزة الفيد باك سيستم المتواجدة بالمنشآت الصحية والتي من خلالها يقوم المنتفع بتقييم الطبيب والتمريض والمنشآة، الكول سنتر 15344 والذي يستقبل أسئلة وشكاوى واستفسارات المنتفعين والعمل على تسجيلها وحلها أو الرد عليها، مكتب رضاء المنتفعين بالمنشآة ويختص بحل مشاكل المرضى وتذليل العقبات أمامهم إن وُجِّدت، وكذلك إجراء استبيانات بهدف رصد تقييم المريض لزيارته للمنشآة وقياس مدى الرضاء عن الخدمات الطبية المقدمة إليه).

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أهمية تمكين المنتفعين من تقييم أداء الخدمات الصحية المقدمة إليهم بشكل يسهم في كشف جوانب الضعف في الأداء والتركيز على الفهم الكامل للمرضى، لاستحداث وخلق تجارب من شأنها أن تعزز ثقتهم وتحافظ عليها، كما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية المرتكزة على المرضى واحتياجاتهم.

وأضاف السبكي، أن قياس رضاء المنتفعين ومشاركة قصصهم ومعرفة وجهات نظرهم حول الخدمات الطبية، تساعد على فهم أعمق حول إيجاد أحدث الأساليب والتقنيات المبتكرة لتقديم تجربة مستدامة في رحلة المريض للحصول على العلاج بكل سهولة ويُسر، وكذلك إيجاد سبل تعزيز ثقة المرضى والارتقاء بها، إضافة إلى أن التواصل مع المريض وترسيخ مبدأ الشفافية هو عامل أساسي لتحقيق رضائه وسعادته.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، تميز هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها في تقديم رعاية صحية بجودة استثنائية وتحسين تجربة المريض ووضعه في صميم كل ما تقوم به، خاصة في ظل الثروة الرقمية وتأثير جائحة كوفيد19 على التنظيمات الصحية والذي أدى إلى إحداث نقلات نوعية في تقديم الخدمات الصحية، وكانت محفزًا للبحث حول تقديم تجربة أكثر أماناً وفاعلية وتركيزاً على المريض، ومنها استحداث خدمات تعزيز تجربة المرضى سالفة الذكر.

كما لفت السبكي، إلى نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة ووصول نسبة رضاء المنتفعين عن جودة أداء الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة إلى 93%، والذي يجسد نظام الهيئة العامة للرعاية الصحية لجودة الخدمات الصحية وحرصها على ضمان تقديم أعلى معايير الجودة في جميع المنشآت الصحية التابعة لها وفق أحدث المعايير العالمية.