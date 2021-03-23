اليوم السابع
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الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لأهالى سوهاج بمبادرة "حياة كريمة"

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:21 م
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لأهالى سوهاج بمبادرة "حياة كريمة" قوافل طبية
كتب محمود عبد الراضي

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أوفدت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بسوهاج تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستهدفت القافلة نجوع بنى واصل بساقلته بمحافظة سوهاج، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقت القافلة الخدمية قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

 

 


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