الداخلية تداهم 3 مصانع غير مرخصة تمارس الغش التجارى

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم الغش التجاري، حيث أكدت معلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية إنتاج بعض المصانع بدائرة قسم شرطة الدخيلة، منتجات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة وطرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 16416 عبوة زيت طعام غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية معدة للبيع بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وتمكنت الجهود من ضبط 8655 عبوة مستحضرات طبية بيطرية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام – 2100 عبوة من مستلزمات الإنتاج "مسحوق بودرة – مواد كيماوية" مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية – كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج معدة للتعبئة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتصنيع المستحضرات الطبية البيطرية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وفي سياق متصل، أثمرت الجهود عن ضبط مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية لإنتاج المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وتغليف الغيارات الطبية ، كائن بدائرة قسم ثالث المنتزة بمزاولة نشاط غير المشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تصنيع وتعبئة المستلزمات الطبية غير المعقمة والتى تستخدم فى علاج الجروح والعمليات الجراحية غيارات طبية – شاش طبى – أربطة طبية وغير مطابقة للمواصفات الطبية داخل مصنعه المشار إليه بدون ترخيص من الجهات المعنية وبإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وضبطه وعثر بالمصنع على 33700 عبوة من الغيارات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مُعد للبيع – عدد 40100 لفة شاش طبية مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف – 200 كيلو جرام من القطن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف – 500 عبوة رباط طبى ضاغط بدون بيانات تجارية وغير مطابق للمواصفات القياسية منتج نهائى معدة للبيع .

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية وجود مصنع للأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية مملوك لأحد الأشخاص، يقوم بطرح منتجاته بالأسواق دون الحصول على موافقة وتسجيل من الجهات المعنية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المدير المسئول عن المصنع، وبحوزته 7٫340 طن "مخصبات زراعية وأسمدة "- 3٫500 طن "مبيدات زراعية لمكافحة الآفات والحشرات" داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة ومدون عليها بيانات تجارة وهمية منتج نهائى معد للبيع"، وتبين إنتهاء رخصة مزاولة النشاط .