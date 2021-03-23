الداخلية تحذر قائدى المركبات من السرعة الزائدة أثناء الشبورة.. إنفوجراف

كتب محمود عبد الراضي

أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين تزامنا مع سوء الأحوال الجوية، بالسير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، والتأكد من كفاءة السيارة قبل التحرك، ومراعاة عدم التوقف في المناطق التي يصعب فيها الرؤية، واستخدام أنوار الانتظار لتكون مرئيا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار أقصى اليمين، ووضع المثلث التحذيري، وللمساعدة المرورية الاتصال برقم 01221110000.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تحت تأثير منخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بهذا المنخفض حتى مساء اليوم ، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40 و 50كم / ساعة ) .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وطقس معتدل على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.