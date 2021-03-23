الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بتعديل تشكيل لجان التوفيق المنازعات ببنى سويف

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة لأولى والثانية المختصة بالتوفيق في المنازعات بمحافظة بنى سويف، التي تكون الوزارات الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته، بحيث يقتصر عمل اللجنتان على:

اللجنة الأولى لمحافظة بنى سويف: وتختص بمنازعات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة ومديرية الصحة، ومدرية التضامن الاجتماعي ومديرية القوى العاملة وما يتبعها من إدارات، كما تختص بالمنازعات المبينة بموجب قرار وزير العدل رقمي 4735 لسنة 2000 و 1067 لسنة 2001.

اللجنة الثانية لمحافظة بنى سويف: تختص بمنازعات مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التموين ومديرية الإسكان وما يتبعها من إدارات.



ويتم نقل اللجنة الأولى لمحافظة بنى سويف من مقرها الحالي إلى المقر الجديد في شارع عبد الحليم الجندي في مبنى مديرية الإسكان القدي، أمام مدرسة الثانوية الزخرفية بصلاح سالم الدور الثاني، ونقل لجنة التوفيق والمنازعات الخامسة لمحافظة الإسكندرية في شارع 288 متفرع من شارع ذكى رجب في منطقة سموحة بالدور الأول بدلًا من مقرها الحالي.

نص القرار 1



نص القرار 2