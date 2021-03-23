اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:41 م
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التنمية المحلية: نتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات والأرصاد لمتابعة تطورات الطقس

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:08 م
التنمية المحلية: نتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات والأرصاد لمتابعة تطورات الطقس العاصفة الترابية - صورة أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية وجه بفتح غرفة العمليات وتواصلها مع باقي غرف العمليات بالمحافظات، وتلقى تقريرين اليوم، أحدهما وجود منخفض جوي سيؤدي إلى نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تدهور الرؤية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "نحن في تواصل مع المحافظات، وتم إغلاق ميناء نويبع البحري، وإغلاق داخل العريش، نتيجة للرياح المحملة للأتربة، وإغلاق موانئ السويس والسخنة والأدبية، ويجرى التواصل باستمرار مع الأرصاد لمعرفة المستجدات خلال الساعات المقبلة".

وقال: "في محافظة الدقهلية سقطت شجرة على مواطن بسبب الرياح وتوفاه الله، ونطالب المواطنين في بعض المحافظات بعدم النزول إلا للضرورة القصوى".

وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية وسيناء قد تصل لحد العاصفة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

 


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