التنمية المحلية تحذر من السير بجوار أعمدة الإنارة بسبب العاصفة الترابية

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال والأمطار الخفيفة والانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الوزارات الأخرى فى هذا الشأن.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، مناشدًا المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية".

وأشار التقرير إلى أن تعرض محافظة المنيا لعاصفة ترابية على بعض المناطق بالمحافظة بالإضافة إلى عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وأوضح التقرير أن ذلك تسبب فى حدوث حالات اختناق لعدد من العاملات بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، وقام اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بزيارة المصابات بمستشفى المنيا للاطمئنان على حالتهم الصحية وجارى المتابعة وتقديم كل ما يلزم لحين تمام شفائهم وخروجهم من المستشفى.

وقال شعراوى، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء لميناء نويبع البحرى بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج ووجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية، كما أوضح التقرير، أنه تم إغلاق طريق نخل العريش بمحافظة شمال سيناء لعدة ساعات وفتحه مرة أخرى بسبب الرياح المحملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية.

كما تبين من تقرير غرفة العمليات إلى تعرض محافظة الوادى الجديد لرياح متوسطة إلى شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض فى الرؤية على معظم أنحاء المحافظة وتقوم الأجهزة التنفيذية بالمتابعة، فيما تعرضت محافظة كفر الشيخ أيضاً لموجة من الطقس السيئ ورياح مثيرة للأتربة والرمال مما تسبب فى توقف أعمال الملاحة بميناء البرلس.

وأشار تقرير غرفة العمليات، إلى سقوط عدد من أعمدة الكهرباء بمنطقة النجيلة بمحافظة مطروح بسبب الرياح المحملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بفصل التيار الكهربائى واتخاذ اللازم، وفى محافظة السويس، تقرر إغلاق موانئ السويس والسخنة والأدبية والزيتيات لعدة ساعات بسبب حالة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة وتم فتح الموانئ مرة أخرى عدا ميناء السخنة نظراً لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية على معظم أنحاء المحافظة.

وأوضح التقرير تعرض باقى محافظات الجمهورية إلى رياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض فى الرؤية وارتفاع فى درجات الحرارة.

ووجه وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات التى تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات الطقس، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات التى ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة.