التموين: معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى فى الشرق الأوسط

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالى الناتج المحلى العام الماضى قارب من 6 تريليون جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس إجمالى الناتج المحلى، بقيمة تقرب من 1.2 ترليون جنيه، لافتا إلى أن معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر تعد الأعلى على مستوى الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي .



ولفت "عشماوى"، إلى أن عدد العاملين يصل الى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وايضا فى القطاع غير الرسمى كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 مليون فرصة عمل، مشيرا إلى أنه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة ،وأن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات ك تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة.



واستعرض عشماوي ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات الى 27 مشروعاً في 19 محافظة بما يغطي ما يقرب من 70% من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.



وأضاف "عشماوى" أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وكذا تثرى ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية فى تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق مبادرة "اهلا تسوق" من جانب القطاع الخاص، بهدف تحفيز حركة التسوق فى مصر وانعكاس ذلك على موقعها التجارى، كما أنها ستمثل إضافة كبيرة لمنظومة الاستهلاك فى مصر، خاصة وأنها تستهدف غالبية المصريين وتحفيز المستهلك على الشراء، لافتا الى ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بعمل مبادرات فى المناسبات مثلا اهلا رمضان واهلا مدارس من اجل توفير منتجات بأسعار مناسبة.













