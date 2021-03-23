التموين: حجم التجارة الإلكترونية الرسمية 80 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقا لآخر إحصائية فى عام 2018 بلغ 3.6 مليار دولار ووصل بعد جائحة كورونا إلى 4.8 مليار دولار بما يقرب من 80 مليار جنيه، وفقا للإحصائيات الرسمية ومع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.



وأشار عشماوى، إلى أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات.



