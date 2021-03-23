التعليم: طباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية أبيض وأسود وليست ألوان

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة يتم بالأبيض والأسود وليس ضروريا أن يقوم الطالب بطباعة الاستمارة بالألوان، موضحة أن التعليمات للمدارس باستلام الاستمارة بالشكل الذى يتم طباعتها دون شرط أو قيد على أن يقوم الطالب بالتأكد من صحة البيانات بشكل دقيق قبل الطباعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ردت على ما أثير بشأن مخاوف أولياء الأمور من الإقرار الذى يوقع عليه طلاب الثانوية العامة فى الاستمارة الإلكترونية، حيث أكد محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالوزراء، إن الإقرار الموجود بالاستمارة ليس بجديد، وهو من محتويات الاستمارة الورقية، مؤكدا أنه نظرا لإلغاء الاستمارة الورقية تم وضع محتويات الاستمارة الورقية إلكترونيا لأول مرة.

وأشار رئيس قطاع التكنولوجيا، فى تصريحات له إلى أن هذا ليس خاصا بالامتحانات الإلكترونية وليست شيئا جديدا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أتاحت طباعة استمارة الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وتتضمن 3 ورقات من بينها، ورقة تلزم الطالب وولى الأمر بالإقرار على قانون الغش.