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"التعليم" تعلن مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثانى الثانوى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:22 م
"التعليم" تعلن مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثانى الثانوى طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الثانوى من خلال الجداول التالية.
 
وتضمنت قواعد التقييم الآتى:
- يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقياً (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).
 
- يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلاً عن الكتاب المدرسي.
 
- نتيجة الفصل الدراسي الأول تكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أى درجات في حالة إتمام الامتحان، أما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.
 
- درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل 100% من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل. 
 
- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول تحسب له اجتياز في هذه المادة. 
 
- للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، يقبله مدير المديرية، الحق في عقد امتحان تكميلي عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.
 
 
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 مقررات امتحانات شهر أبريل

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 مقررات شهر أبريل

 


التربية والتعليم

امتحانات شهر أبريل

مقررات شهر ابريل للصفين الاول والثانى

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