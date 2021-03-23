التعليم تتابع انتخابات اتحاد طلاب المدارس أونلاين لاختيار المكتب التنفيذى

كتب محمود طه حسين

تتابع المديريات التعليمية انتخابات اتحاد طلاب المدارس 2021، التى يتم إجراؤها أولاين نظرا لظروف فيروس كورونا، حيث من المقرر أن يتم اختيار أعضاء المكتب التفيذى للاتحاد بواقع 27 عضوا من كل محافظة طالب يمثل محافظته فى المكتب التنفيذى للاتحاد، إضافة إلى اختيار أمين اتحاد طلاب المدارس والأمين المساعد.

وقال أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن الانتخابات تتم فى المديريات التعليمية مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على صحة وسلامة الطلاب، وسيتم اختيار أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد والأمين والأمين المساعد للاتحاد.

وأوضح أن البرنامج الزمني لفعاليات إجراء العملية الانتخابية تتضمن تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية وانتخابات المكتب التنفيذى، بالإضافة إلي فرز اللجنة المركزية لمحاضر التصويت، وإعلان النتيجة فى المحافظات.

وأكد أحمد موسى، أن برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية يأتى هذا العام تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى) ضمن سياسة ونهج الوزارة وتطبيقها بشكل عملي.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، إن عملية بناء الإنسان المصرى عملية مستمرة، ولا تتم فقط بالدروس داخل الفصول ولكنها ممارسات يمارسها الطلاب سواء داخل أو خارج الفصول، ومنها اتحاد طلاب مصر، موضحًا أن هذه الانتخابات هى الخطوات الأولى لتعلم وممارسة الديقراطية وترسيخ مبادئها وقيمها، واكتساب المهارات المؤهلة لممارسة العمل الديمقراطى في حياة الطلاب المستقبلية.

ووجه الدكتور رضا حجازى، الشكر للقائمين على برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذى للاتحاد، متمنيًا التوفيق للطلاب المرشحين.