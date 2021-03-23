التضامن: مارثون البحث العلمى بـ5 كليات الأسبوع المقبل.. و25 ألف جنيه لكل بحث

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن الوزارة هدفها بناء الإنسان المصرى، وأنها ستعلن الأسبوع المقبل مارثون البحث العلمى وهى مسابقة بين البحوث العلمية التطبيقية التى تفيد البلاد بشكل حقيقى فى 5 كليات وهم الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والزراعة، وسيتم إعطاء منحة 25 ألف جنيه لكل بحث بجانب وألف جنيه شهريا لطالب الماجستير لمدة عام.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تستثمر في البحث العلمى باعتباره قوامة حضارة أى دولة، حيث إن الدول تقاس تقدمها من مدى الاستفادة من البحوث العلمية، وأنه في شهر أكتوبر الماضى وقعت بروتوكول تعاون مع 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر بإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى تستهدف بناء الإنسان والتمكين الاجتماعى والاقتصادى وتحفيز المشاركة في برامج التنمية.

وتابع: بدأنا مرحلة أولى 10 جامعات في الكليات العلمية وهم الطب والهندسة والزراعة والصيدلة والعلوم حيث يتم اختيار 5 متفوقين في كل كلية ويتم إعطاء حافز مادى ألف جنيه لتحفيز المنافسة في البحث العلمى بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدنى، وهناك مرحلة ثانية سنأخذ جامعات ثانية في الشهر المقبل.