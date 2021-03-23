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"البيوت النوبية" لوحة فنية وسط سحر الطبيعة فى أسوان.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:00 ص
"البيوت النوبية" لوحة فنية وسط سحر الطبيعة فى أسوان.. صور جمال البيوت النوبية
أسوان - عبد الله صلاح

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"البيوت النوبية" واحدة من أجمل المواقع السياحية فى مدينة أسوان، ويحرص السائحون على زيارة هذه الأماكن والاستمتاع بالأجواء الطبيعية والبيئية الساحرة، لأنها تعد بمثابة قبلة للسياحة الدولية والمحلية.

واستطاع أبناء النوبة أن يستغلوا الطبيعة الساحرة، وحولوا بيوتهم إلى تحفة فنية على ضفاف نهر النيل، من خلال تلوين واجهة البيوت بألوان زاهية تعكس الطبيعة النوبية القديمة، بجانب استخدام الفلكلور النوبى فى جذب السائحين إلى القرى النوبية، ومن خلال توفير "جو بيئى" وسط طبيعة الخلابة.

ويقوم بعض أبناء النوبة، بتربية التماسيح داخل أقفاص فى منازل غرب سهيل، كنوع من العادات والتقاليد التى توارثوها عن الأجداد ولفتت انتباه السائحين مؤخرا، بجانب صناعة وبيع المشغولات اليدوية التى يصنعها الأهالى من الطبيعة.

وكان أبناء القرى النوبية يعمل معظمهم فى مجال السياحة، وخلال فترات ركود السياحة، لم يقف أبناء القرى النوبية مكتوفى الأيدى ولكنهم فكروا فى لفت أنظار العالم إليهم من خلال الاعتماد على السياحة البيئية وإبراز العادات والتقاليد النوبية فى جميع أرجاء القرية لاستقبال الأفواج السياحية من مصر وخارجها بطابع نوبى مميز لم يشاهده السائح بأى مكان سوى فى أسوان.

والقرية النوبية أصبحت علامة بارزة ضمن المقاصد السياحية فى جنوب مصر، ونجحت فى القضاء على معدلات البطالة لسكان القرية، ومن أبرز هذه القرى "غرب سهيل" هى إحدى قرى محافظة أسوان التى أنشئت منذ نحو مائة عام، عند بناء خزان أسوان القديم عام 1902، وتعليته الأولى عام 1912، وترجع تسمية القرية بهذا الاسم نظراً لوقوعها غرب جزيرة سهيل، وساعد موقعها الجغرافى المميز غرب خزان أسوان من الجهة الشمالية وفوق سفح رملى غرب نهر النيل، إلى وجود مقومات طبيعية جذابة تجعل من المكان متنزه بيئى وسياحى مميز.

الأسواق-السياحية
الأسواق-السياحية

 

البازارات-السياحية
البازارات-السياحية

 

المحلات
المحلات

 

المراكب-فى-النيل
المراكب-فى-النيل

 

المساحات-الخضراء
المساحات-الخضراء

 

النيل
النيل

 

بكار-على-البيوت-النوبية
بكار-على-البيوت-النوبية

 

جداريات-لمجدى-يعقوب
جداريات-لمجدى-يعقوب

 

جمال-الطبيعة
جمال-الطبيعة

 

سيدة-نوبية
سيدة-نوبية

 

شوارع-النوبة_1
شوارع-النوبة_1

 

كورنيش-أسوان
كورنيش-أسوان

 

كورنيش-النيل_1
كورنيش-النيل_1

 

مراسى-النوبة
مراسى-النوبة

 


القرى النوبية

النوبة

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غرب سهيل

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الطبيعة الساحرة

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